وزير خارجية الوفاق محمد سيالة يقول بأن #الولايات_المتحدة و #روسيا و #فرنسا م…

وزير خارجية الوفاق محمد سيالة يقول بأن #الولايات_المتحدة و #روسيا و #فرنسا ماطلت وتحفظت وعطلت صدور بيانات من مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي مع تأثر #الصين بالموقف الروسي في المجلس . #ليبيا #المرصد