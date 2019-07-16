وزير خارجية الوفاق محمد سيالة يقول بأن #الولايات_المتحدة و #روسيا و #فرنسا م…

وزير خارجية الوفاق محمد سيالة يقول بأن #الولايات_المتحدة و #روسيا و #فرنسا ماطلت وتحفظت وعطلت صدور بيانات من مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي مع تأثر #الصين بالموقف الروسي في المجلس . #ليبيا #المرصد
وزير خارجية الوفاق محمد سيالة يقول بأن #الولايات_المتحدة و #روسيا و #فرنسا ماطلت وتحفظت وعطلت صدور بيانات من مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي مع تأثر #الصين بالموقف الروسي في المجلس . #ليبيا #المرصد
الدول الكبرى تتعامل مهكم على انكم فاقدى الشرعية وتدعم الجيش الوطنى الشرعى افهموا ايها الاغبياء دوركم انتهى بعد ان سيطر الجيش الوطنى على غالبية ليبيا لم يعد دخول الدول من شباك جكومة الافاق ولكن من باب السيادة الوطنية مع الجيش الوطنى وقضى الامر
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