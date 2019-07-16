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#ليبيا_الآن حكومة وحدة وطنية بديلة “للوفاق” . . . قال عضو مجلس النواب علي الصول…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن حكومة وحدة وطنية بديلة “للوفاق”
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قال عضو مجلس النواب علي الصول إن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق وأنه سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة.
وأضاف الصول في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.
وأوضح الصول أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة أكدوا وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أصدروا بيانا في القاهرة أمس الاثنين قالوا فيه أنهم اتفقوا عبر لقاءاتهم في القاهرة، أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

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قناة الان

قناة الان

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  • الخطوة المطلوبة خاليا من البرلمان هو اعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح رئيسا مؤقتا للبلاد نظرا لعدم وجود رئيس منتخب مثلما معمول به فى كل الدول الديمقراطية ومنها الجزائر المجاورة ويكون لفترة انتقالية يخددها المجلس تكون مهمته الاعداد للانتخابات القادمة ونشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهذا لا يتعارض مع دور الجيش الوطنى فى تحرير البلاد لا عقيلة صالح هو بالفعل القائد الاعلى للقوالت المسلحة وهو من اصدر امرا باعلان النفير العام ولكن هذه الخطوة لنيل الشرعية الدولية وسحب البساط من تحت المجلس الرئاسى الغير شرعى وعزله دوليا وانعقاد مؤتمر القاهرى بوجود اكثر من سبعون عضوا خطوة يجب ان يتبعا ضم عدد اكبر من الاعضاء للوصول للنصاب القانونى لهذا الاعلان ليصبح الخوان فى خبر كان

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