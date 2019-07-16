ليبيا_الآن عطاء الليبيين لـ “غات” فاق ما قدمته الحكومات . . . قال عضو لجنة الط…

#ليبيا_الآن عطاء الليبيين لـ “غات” فاق ما قدمته الحكومات

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قال عضو لجنة الطوارئ ومتابعة أزمة الفيضانات في غات حسن عيسى إن الأزمة ما زالت مستمرة في المدينة، مضيفا أن المعيشة في المنطقة صارت خانقة نتيجة غياب الخدمات.

وأضاف عيسى أن ما قدمه الليبيون لغات فترة تعرضها للسيول الجارفة يفوق أضعاف ما قدمته الحكومات للمنكوبين والمتضررين جراء السيول التي اجتاحت المدينة منذ أكثر من شهر ونصف.

وأوضح عيسى أن المدينة تشهد انقطاعات في الكهرباء تمتد لأيام، كما أنه مضخات رفع المياة توقفت عن العمل ما تسبب في أزمة في مياه الشرب، إضافة إلى نقص البنزين، مشيرا إلى أن المدينة كانت قد شهدت تحسنا نسبيا خلال المدة الماضية ولكن سرعان ما ساءت الأوضاع نتيجة لغياب الاهتمام الحقيقي بوضع السكان في هذه المدينة المنكوبة.