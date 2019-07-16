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#ليبيا_الآن بيان دولي مشترك يدعو لوقف القتال بطرابلس . . . مصر وفرنسا وإيطاليا …

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن بيان دولي مشترك يدعو لوقف القتال بطرابلس
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مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا تدعو إلى وقف القتال فورا في طرابلس
الدول الست تحث في بيان مشترك على العودة للعملية السياسية وتؤكد أنه لا حل عسكريا في ليبيا
الدول الست تُعرب عن قلقها العميق إزاء محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ الأمني في البلاد
الدول الست تدعو أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع الإرهابيين، والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات الأممية
الدول الست تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في تهدئة الأوضاع في طرابلس.

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قناة الان

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  • مصر فرنسا يعترفون بالهزيمة حفتر تذكروا يوم 4 أبريل كانوا يرفضون اي وقف إطلاق النار يقولون حفتر يقضي على الارهاب لكن يبدوا الهروب من غريان سقوط الأسلحة الفرنسية بيد كتائب الثوار اعاده حجمهم طبيعي بأن حكم حفتر لا يتجاوز جمهورية الرجمة انتصرت الثورة 17 فبراير انتصر الثوار على حلف الشر غرفة العمليات السوداء أبوظبي تقود الثورات المضادة والانقلاب العسكرية ليبيا لن تعود قيود مرة الآخرى انتصر حلف الشعوب بقيادة أردوغان وقطر على حلف الخيانة والعمالة والانبطاح الإمارات مصر السعودية البقرة حلول امريكا ليبيا دولة المدنية الديمقراطية لن تكون حضيرة العسكرية حفتر الأبناءه متل الجارة مصر

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    • يا اخ جلول يبدو انك لم تقرأ البيان الذى يؤكد ان من فى طرابلس خاضعين لجماعات ارهابيه — فحتى لو توقف القتال فسيتوقف على الوضع الحالى ولم يقل احد بأنسحاب الجيش الليبي الى ما كان عليه يعنى انكم محاصرين من البر وسيتم محاصرتكم من البحر ولا غطاء جوى لكم — وسلطانك العثمانلى يضيق الخناق حول نفسه بسبب قبرص وصفقة الصواريخ الروسية — ما لا تعلمه انه عندما تريد مصر القضاء على الاخوان المتأسلمين فسيتم القضاء عليهم مهما كان وضع مصر الاقتصادى لأن مصر يا سيدى منزهه عن الهوى — والاخوان نشأوا فى مصر وسينتهوا فى مصر

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