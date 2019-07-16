ليبيا_الآن ليبيا عضو بالاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية . . . باتت ليبيا ع…

#ليبيا_الآن ليبيا عضو بالاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية

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باتت ليبيا عضوا رسميا في الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية بعد دعوة فريق “ليبي جيمر” لتمثيل بلاده في الاتحاد.

وبحسب ما نشر فريق “ليبي جيمر” بصفحته في “فيسبوك”، فقد قام رئيسه بإطلاع الاتحاد على اللاعبين الليبيين وما يواجهونه من تحديات وتطلعات.

وناشد فريق “ليبي جيمر” كافة الجهات والأفراد المهتمين بتطوير الرياضات الإلكترونية، تقديم الدعم والمساعدة من أجل تمثيل ليبيا في أفضل صورة وإتاحة الفرصة للجميع بعيداً عن ما أسماه بـ”سياسات الإقصاء والاحتكار”.