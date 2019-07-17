ليبيا_الآن| تسليم هاشم العبيدي لبريطانيا . . . قالت مصادر خاصة إن ترتيبات أمني…

#ليبيا_الآن| تسليم هاشم العبيدي لبريطانيا

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قالت مصادر خاصة إن ترتيبات أمنية لافتة رُصِدت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء خارج وداخل مطار معيتيقة، إذ لفتت المصادر إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة لها صلة بترتيبات تسليم السلطات الليبية لهاشم شقيق الانتحاري سلمان العبيدي الذي فجّر نفسه خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017 وقتل 22 شخصا.

وبحسب مصادر القناة، فإن هاشم العبيدي سيُنْقَل على متن طائرة خاصة بريطانية من المحتمل أن تحط في مطار معيتيقة في وقت لاحق اليوم، إذ سيرافق العبيدي إلى لندن وفد دبلوماسي وأمني بريطاني، بدا مختصا بترتيب تسليم شقيق الانتحاري من السلطات الليبية.

ويعتبر هجوم مانشستر الذي نفذه العبيدي هو الأعنف بين خمس هجمات شنها متشددون في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية، وأودت بحياة 36 شخصا.