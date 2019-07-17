#ليبيا_الآن| محاولة اغتيال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس

.

.

.

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تعرض مدير عام المركز الدكتور محمد عمر حسن لمحاولة اغتيال، بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله لمكان مجهول.

واستنكر موظفي المركز هذا الفِعل الإجرامي داعيين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية بتحمّل مسؤولياتهم اتجاه هذا العمل الإجرامي.

وطالب العاملين بالمركز الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين علي هذا العمل.

وثمّن موظفي المركز بمهنية المدير منذ توليه إدارة المركز، في حماية المواطنين وخدمة الصالح العام، عبر مراقبة الأغذية والأدوية.