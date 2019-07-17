ليبيا_الآن| مصادر صحفية تكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لواشنطن نهاية الأسبو…

#ليبيا_الآن| مصادر صحفية تكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لواشنطن نهاية الأسبوع

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كشفت مصادر صحفية، عن اعتزام وفد من مجلس النواب القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن، لأجل التشاور مع إدارة البيت الأبيض ونقل رسالة من المشير خليفة حفتر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مسؤول برلماني رفيع لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الزيارة المرتقبة، سيكون موعدها نهاية الأسبوع الحالي، ضمن زيارة مُعلنة والأولى من نوعها، لوفد من البرلمان الليبي. ولم يُفصح المسؤول عن أي تفاصيل أخرى، حول الزيارة.

وفي سياق تسارع الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا، كشفت مصادر من داخل مجلس النواب للصحيفة، أن خلافًا قد حدث بعد صياغة البيان الختامي الصادر من من النوّاب في القاهرة.