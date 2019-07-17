ليبيا_الآن| الجيش الوطني: ننتظر التعليمات لتنفيذ الهجوم الكاسح والدخول لقلب ال…

#ليبيا_الآن| الجيش الوطني: ننتظر التعليمات لتنفيذ الهجوم الكاسح والدخول لقلب العاصمة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الجيش تمكّن من تطوير عملياته الهجومية على كافة المحاور، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة نحو مواقع تمركزات المجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأوضح المسماري، أن القوات الجوية قدّمت الدعم في جميع مراحل الهجوم، واستهدفت مواقع في العمق الاستراتيجي تابعة لحكومة الوفاق.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية للجيش على كافة المستويات، من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية، إلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن الساعات القادمة تحمل المزيد من الانتصارات للجيش الوطني على المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.