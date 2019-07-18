الكشف عن تفاصيل جديدة في ملابسات اختطاف رئيس مركز رقابة الأغذية والأدوية

كشف محمد رجب مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ملابسات اختفاء رئيس المركز محمد المشاي، الذي انقطع الاتصال به منذ يوم أمس الثلاثاء.

وقال في اتصال مع بوابة افريقيا الاخبارية، إنه أثناء مغادرة رئيس المركز لمقر العمل أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، تم اعتراض سيارته من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، وتمت الرماية عليه بسلاح ناري، ما ترتب عنه إصابته في إحدى رجليه، واقتياده إلى مكان مجهول.

وأضاف رجب، “إلى هذه اللحظة لم نتمكن من معرفة الخلفيات او الأسباب التي دعت للإقدام على مثل هذا العمل ونستغرب القيام بمثل هذا الفعل.

واختتم المسؤول الاعلامي بالمركز حديثه بأن كل الجهات الامنية بكافة المناطق في ليبيا ورغم اختلاف توجهاتها إلا انها ابدت تعاونها في حملات التفتيش وكل مايتعلق بالامن الغذائي والدوائي.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قام بمنع دخول عدة شحنات من الأدوية والأغذية من الدخول إلى ليبيا نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة لدى المركز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

