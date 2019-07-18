ليبيا_الآن| التفاصيل الكاملة لنقل “العبيدي” لبريطانيا . . . ترتيبات أمنية لاف…

#ليبيا_الآن| التفاصيل الكاملة لنقل “العبيدي” لبريطانيا

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ترتيبات أمنية لافتة رُصِدت منذ ساعات الصباح الأولى خارج وداخل مطار معيتيقة هكذا كان المشهد ليوم الأربعاء في طرابلس، ليكشف المتحدث باسم قوة الردع الخاصة في طرابلس أن هاشم العبيدي الذي كانت تحتجزه قوة الردع يجري نقله جوا إلى بريطانيا تنفيذا لحكم قضائي بترحيله.

مصادر متطابقة أكدت أن هاشم العبيدي ُنْقَل على متن طائرة بريطانية خاصة ورافقه إلى لندن وفد دبلوماسي وأمني بريطاني مختص بترتيب تسليم شقيق الانتحاري من السلطات الليبية.

وسحب النائب العام الليبي الجنسية من العبيدي ليتم ترحيله بوثيقة سفر بريطانية استجابة لمطالبة سلطات لندن بترحيله عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.

هجوم مانشستر الذي نفذه العبيدي صنف الأعنف بين خمس هجمات شنها متشددون في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أودى الانفجار الذي نفذ في حفل أريانا جراندي عام 2017 بحياة 22 شخصا وأسفر عن إصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.