ليبيا_الآن| مصادر عسكرية تكشف أبرز التطورات الميدانية في طرابلس . . . ذكر المر…

#ليبيا_الآن| مصادر عسكرية تكشف أبرز التطورات الميدانية في طرابلس

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ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المجموعات المسلحة التابعة لـ”البقرة” أطلقت قذيفة هاون على المواطنين في منطقة عرادة، وأن أنباءًا تفبد عن إصابات في عدد من المدنيين.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية، التي يتخدها لنشر أبرز الأحداث الميدانية، أن الجيش الوطني ألقى القبض على عدد من مسلحي كتيبة “الحلبوص” في محور وادي الربيع، وأن ستة آخرين لقوا حتفهم خلال الاشتباكات السملحة بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وفي سياق التطورات الميدانية، كشف المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، عن صدّه هجومًا على محورين “كاريزما” وكوبري المطار، مشيرا أن العملية تمت بإمرة اللواء علي القطعاني، صباح أمس الأربعاء.