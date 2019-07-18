ليبيا_الآن| عين الفرس جنة الغدامسيين . . . كان دخول فصل الصيف على ليبيا ثقيلا …

#ليبيا_الآن| عين الفرس جنة الغدامسيين

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كان دخول فصل الصيف على ليبيا ثقيلا هذا العام، نظرا لأن ارتفاع درجات الحرارة أثر على شبكة الكهرباء، الأمر الذي دعا المواطنين إلى التوجه إلى شواطئ البحر، غير أن مدينة غدامس البعيدة عن الساحل اختارت مكانا يسمى عين الفرس بديلا يغنيها عن نسمات البحار وشواطئه.

وتستقبل عين الفرس الشهيرة زائريها الذين جاءوا للسباحة، لتخفف عنهم حرارة الطقس وما ترتب عنه من انعدام وسائل التبريد ما زاد من وطأة ارتفاع درجات الحرارة.

وتقصد هذا المكان عائلات من مناطق عديدة تبعد مئات الكيلومترات للترفيه وزرع البسمة على وجوه أطفالها، في هذه العين التي يرجع عمرها إلى أكثر من 4000 آلاف عام.

فقد أصبحت عين الفرس وجهة رئيسة للسكان، نظرا لافتقار غدامس إلى النوادي الصيفية والمسابح فهم يجدون في هذه العين الطبيعية التي كانت سببا في تأسس المدينة بحسب العديد من المهتمين ملاذا للترويح عن أنفسهم واقتناص أوقات ممتعة على ضفافها.