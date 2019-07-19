ليبيا_الآن| بالصور.. فتاة ليبية تُبدع في “الخدع السينمائية” . . . تتمسك “شيرين…

#ليبيا_الآن| بالصور.. فتاة ليبية تُبدع في “الخدع السينمائية”

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تتمسك “شيرين عبدالعزيز” طالبة جامعية من مدينة هون، بموهبتها في فن “الماكيير” والخدع السينمائية، ومع أنها بدأت بأبسط الإمكانيات إلا أنها وصلت إلى مستوى متقدم ظهر من خلال أعمالها.

وكان الأهم لشيرين إلى جانب موهبتها، الدعم الأسري الكبير الذي حظيت به، إذ يعتبر والدها عبدالعزيز مازن من أبرز الداعمين لها وبشكل مستمر، حيث يوفر لها كامل الإمكانيات لتمضي قدما في هذا المجال، بالإضافة إلى الأقارب والأصدقاء الذين دائما يشجعونها ويقفون بجانبها .

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منقول عن 218tv



