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#ليبيا_الآن| لغز اختفاء سرقيوة.. “أمن بنغازي” تنفي اعتقالها . . . نفى مكتب الإع…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| لغز اختفاء سرقيوة.. “أمن بنغازي” تنفي اعتقالها
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نفى مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي بشكل قاطع وجود عضو مجلس النواب سهام سرقيوة لدى أَي قسم أو مركز تابع للمديرية، وقال إن ما يتم تداوله بأن سرقيوة موجودة لدى قسم الشرطة النسائية مجرد إشاعات.

ودعا المكتب في بيان نشرته صفحة المديرية الرسمية في “فيسبوك”، مساء الخميس، جميع المواطنين والصحفيين بضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وهي مكتب الإعلام الأمني عبر صفحته أو عبر وكالة الأنباء الليبية.

يشار إلى أن الاتصال فقد مع سرقيوة مساء الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول “الاختفاء الغامض”، حيث قالت رواية إن إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها في مدينة بنغازي عقب تظاهرة لمتجمهرين، قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة زوجها بعيار ناري نقل على إثره إلى المشفى.

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قناة الان

قناة الان

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  • حينما تدافع هذه الغبية عمن قتلوا جرحى من ابناء بنغازى فى غريان وتريد ان تعيش بين اسر الشهداء ببساطة دون رد فعل غاضب .دفعت ثمن غباوتها خدعت ابناء دائرتها وبدلا من ان تعبر عن رايهم الداعم للجيش الوطنى اتضح انها خلية اخوانية نائمة فى بنغازى تبى تحتمى بالجيش الذى تهاجمه وتدعم اعدائه ياعينى على الغباوة التى ادت بها الى مصير خاششقى

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