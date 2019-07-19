ليبيا_الآن| لغز اختفاء سرقيوة.. “أمن بنغازي” تنفي اعتقالها . . . نفى مكتب الإع…

#ليبيا_الآن| لغز اختفاء سرقيوة.. “أمن بنغازي” تنفي اعتقالها

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نفى مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي بشكل قاطع وجود عضو مجلس النواب سهام سرقيوة لدى أَي قسم أو مركز تابع للمديرية، وقال إن ما يتم تداوله بأن سرقيوة موجودة لدى قسم الشرطة النسائية مجرد إشاعات.

ودعا المكتب في بيان نشرته صفحة المديرية الرسمية في “فيسبوك”، مساء الخميس، جميع المواطنين والصحفيين بضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وهي مكتب الإعلام الأمني عبر صفحته أو عبر وكالة الأنباء الليبية.

يشار إلى أن الاتصال فقد مع سرقيوة مساء الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول “الاختفاء الغامض”، حيث قالت رواية إن إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها في مدينة بنغازي عقب تظاهرة لمتجمهرين، قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة زوجها بعيار ناري نقل على إثره إلى المشفى.