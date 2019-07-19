ليبيا_الآن| طرابلس: دعوات لتشكيل حكومة حرب . . . انتشرت مؤخرا تسريبات وأخبار م…

#ليبيا_الآن| طرابلس: دعوات لتشكيل حكومة حرب

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انتشرت مؤخرا تسريبات وأخبار متداولة عن ضغط تمارسه التشكيلات المسلحة على المجلس الرئاسي من أجل تشكل حكومة حرب تكون مفصولةً عن المجلس الرئاسي.

ويبدو اليوم وبعد أشهر من العمليات العسكرية أن السيل قد بلغ الزبى وما عاد هنالك صبر لقادة بعض التشكيلات المسلحة الذين تصدروا المشهد مع قادة سياسيين عرفوا بانتماءاتهم الأيديولوجية المتعصبة، حيث برزت نواياهم في الفترة الأخيرة بعد ضغوطات كثيرة مورست على الرئاسي من أجل تغيير بعض الشخوص المتهمين بالوقوف ضمناً في صف الجيش الوطني وعدم استشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم تحمسهم بقوة لمجابهة التحرك العسكري.