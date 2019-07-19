ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي: 200 دولار أسبوعيا لكل جريح . . . انتشر بين رواد مو…

#ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي: 200 دولار أسبوعيا لكل جريح

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انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور متداول وممهور بتوقيع مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والذي يمنح الحق للبعثات والسفارات الموجودة في الدول التي يعالج فيها جرحى التشكيلات المسلحة في صرف مكافآت مالية للجرحى ومرافقيهم بقيمة 200 دولار أسبوعياً لكل فرد، بتعمليات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حيث يتم صرفها أسبوعيا لجرحى التشكيلات المسلحة.

وقد جاءت هذه الخطوة بحسب ما هو متداول بعد شكاوى متكررة صدرت عن الجرحى ومرافقيهم، وهو ما يثير التساؤل والاستغراب، فبدل الجزاء على ما تم اقترافه، يتم إجزال الثواب إليهم، عبر مدهم بالمكافآت المالية الأسبوعية من قبل المجلس الرئاسي، وهذه الخطوة إن صحت فهي تكرس حالة العبث بالمال العام وصرفه في غير أوجهه الصحيحه، على حساب إهمال أبواب أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمواطن، وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعية شبكة الكهرباء التي تعاني من العجز الحاد الذي يتسبب في قطع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة.