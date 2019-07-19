غرفة عمليات القوات المسلحة في #ترهونة تنفي لـ #المرصد صحة الأنباء المتداولة عن تعرض مواقعها في المدينة للقصف الجوي . #ليبيا
غرفة عمليات القوات المسلحة في #ترهونة تنفي لـ #المرصد صحة الأنباء المتداولة عن تعرض مواقعها في المدينة للقصف الجوي . #ليبيا
الطائرات المسيرة امكانياتها ضعيفة وبطيئة وتستطيع الطائرات الحربية ان تلحق بها وتدمرها فسرعتها اربعة اضعاف سرعتها فهى تحتاج لساعة للوصول من مصراطة بينما ربع ساعة للطائرات الحربية للجيش الوطنى غير القدرة على المناورة افضل وتسليحها افضل
ياعم غور!!
بلا فشكلك.
وترقبواعناوين الاخبار زي ” السقوط الكبير والمخزي لمليشيات حفتر بالهزائم المتلاحقة”
ونقرأ بعدها تعليقات الذباب الاكتروني ان السبب هم تركيا وقطر .
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