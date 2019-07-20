ليبيا_الآن| تصدير 600 ألف برميل من ميناء الزويتينة . . . شحنت ناقلة النفط لوفي…

#ليبيا_الآن| تصدير 600 ألف برميل من ميناء الزويتينة

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شحنت ناقلة النفط لوفينا يوم الجمعة 600 ألف برميل نفط خام من ميناء الزيوتينة استعدادا لتصديرها اليوم لإيطاليا، وسجل الميناء شحن عدد من الناقلات النفطية لصالح إيطاليا خلال شهر يوليو.

وقد صرح مصدر ملاحي مطلع الشهر الجاري لقناة 218 بأن الميناء يعمل بشكل منتظم على تسيير الصادرات النفطية، وبحسب تصريح مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق فإن إيطاليا تعد شريكا تقليديا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من حيث عمليات التصدير أو تطوير أعمال الحقول والموانئ النفطية وكان صنع الله قد زار قبل يومين روما في زيارة عقد خلالها عددا من الاجتماعات لبحث تطوير أعمال الغاز في حوض صبرات.