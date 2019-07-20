ليبيا_الآن| دينار “مركزي” البيضاء يخلق بلبلة في أوباري . . . لا تزال أسواق أوب…

#ليبيا_الآن| دينار “مركزي” البيضاء يخلق بلبلة في أوباري

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لا تزال أسواق أوباري تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية بمختلف أنواعها ، حيث بقيت السلع مرتفعة في ظل شح السيولة وتدني مستوى دخل المواطنين فيما تتفاوت بشكل طفيف من متجر لآخر مقارنة بأسعار متاجر أخرى في غرب البلاد.

وعزا التجار من جهتهم ارتفاع الأسعار لعدة أسباب من بينها صعوبة إيجاد مصادر تمويل بأسعار منخفضة ناهيك عن عراقيل نقلها إلى مناطق الجنوب ،كما ظهرت مشكلة جديدة متمثلة في الدينار المطبوع في روسيا والذي تعاقد لطباعته مركزي البيضاء، حيث لم يعد مقبولا للتداول خاصة بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، مما شكل ربكة فى التعامل المالي داخل الأسواق .