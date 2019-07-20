القيادة العامة تعين ضابطا لغرفة عمليات تحرير غريان

قالت مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتكليف العميد اركان حرب علي محمد عمر ضابطا لغرفة عمليات تحرير غريان .
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