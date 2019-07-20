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القيادة العامة تعين ضابطا لغرفة عمليات تحرير غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتكليف العميد اركان حرب علي محمد عمر ضابطا لغرفة عمليات تحرير غريان .

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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