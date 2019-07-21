ليبيا_الآن| طرابلس.. حملة على مياه الشرب المعبأة . . . أعلنت بلدية طرابلس المر…

#ليبيا_الآن| طرابلس.. حملة على مياه الشرب المعبأة

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أعلنت بلدية طرابلس المركز اليوم الأحد أنها ستباشر بالكشف عن مياه الشرب المعبأة بكافة الأحجام المتوفرة في السوق المحلي.

ونوهت البلدية إلى أن فريقا من مكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي سيباشر بمصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمنتجات التي لا تحمل بيانات توضيحية خاصة بها.

يذكر أن الأسواق المحلية قد أغرقت في الآونة الأخيرة بالعديد من العلامات التجارية لمياه الشرب المعبأة دون الأخذ بعين الاعتبار مطابقتها للمعايير القياسية أو الالتزام بالخصائص الكيميائية والفيزيائية المحددة لنوعية وصلاحية هذه المياه.