رصد | قناة #ليبيا لكل الأحرار وبانورما والجزيرة وبعض الحسابات الموالية لحكومة ا…

رصد | قناة #ليبيا لكل الأحرار وبانورما والجزيرة وبعض الحسابات الموالية لحكومة الوفاق تنشر مساء الأحد صور لما أسمتها ” عملية نوعية مزعومة إستهدفت طائرات إماراتية مسيرة زعمت وجودها في قاعدة الجفرة ” ليتبين بأن الصور التي نشرتها مفبركة وتعود بالأصل لطائرة أمريكية بدون طيار عاملة في #أفغانستان وقد تم التلاعب بها على النحو التالي :

– تم إقتصاص هيكل الطائرة من الصورة الأصلية وحذف أجزاء منها مثل الصواريخ وتغيير ألوان بعض الأجزاء الأخرى .

– تم تكرار صورة هيكل الطائرة عدة مرات ووضعها بجانب بعض دون مراعاة للأبعاد التي يجب أن تبدوا معها كل طائرة أصغر من الأخرى كما هو موضح في أبعاد وأحجام الريشات العلوية للطائرة ( رقم 1 و 2 ) .

– فات على المصمم مطابقة القاعدة الحاملة للعجلات بحيث قام بتكرار واحدة وهي متطابقة مع الأصلية وتناسى الأخرى .( رقم 3 )

– تم التلاعب بلون الطائرة وإضاءة الصورة لكي يستحيل البحث عنها وإيجاد الأصلية .

– أخطأ المصمم في إقتصاص صورة العسكري المزعوم بزوايا صحيحة بحيث قطع له أجزاءً من يده عند تركيبه أمام الطائرة ( رقم 4 )

– تجاهل المصمم تكرار التغيير الذي أجراه على العدسة الأمامية للصورة ( رقم 5 ).

أخيراً … تعود الصورة للتفجير المزعوم في قاعدة الجفرة إلى تفجير في قاعدة عسكرية بمدينة مأرب اليمنية يوم 5 سبتمبر 2015 وقد تم التلاعب أيضاً بالصورة الأصلية للتفجير لكي يستحيل العثور على الأصلية .

رابط الصورة الأصلية للطائرة من موقع ” ناشونال إنترست الأمريكي بتاريخ 18 يناير 2015 .

https://nationalinterest.org/feature/how-the-us-army-plans-defeat-the-unthinkable-drone-swarms-12057

رابط الصور ة الأصلية للتفجير في اليمن بتاريخ 5 سبتمبر 2015 من صحيفة المغرب اليوم :

https://bit.ly/2Ss0T5o

#المرصد



