قوات الوفاق ترد على استعدادات الجيش لدخول طرابلس

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق أن أي عملية عسكرية قد تطلقها قوات الجيش لدخول طرابلس سترتد عليهم بشكل قاس حسب وصفه.

وقال المجعي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين: “سمعنا بإطلاق قوات حفتر ساعة الصفر لدخول المدينة، ولكن إلى الآن ليس هناك سوى بعض المناوشات التي تم التصدي لها بضواحي طرابلس الجنوبية في محاور وادي الربيع وعين زارة ومطار طرابلس”.

وتستعد قوات الجيش لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن جنود الجيش على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، وينتظرون الأوامر والتعليمات النهائية لمواجهة قوات حكومة الوفاق.

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