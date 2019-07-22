ليبيا_الآن| تفاصيل الطائرة الحربية الليبية بتونس . . . صباح اليوم عقيد طيار فر…

#ليبيا_الآن| تفاصيل الطائرة الحربية الليبية بتونس

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صباح اليوم عقيد طيار فرج الصغير محمد الغرياني والتابع لسرب L39 بالقوات الجوية التابعة للقيادة العامة

كان في براك الشاطئ وأثناء رجوعه إلي قاعدة الوطيه حصل لدية عطل في جهاز الملاحة بالاقمار الصناعية (Global Position System ( GPS ومنظومة الاتجاه فانحرف عن مسارة ونظرا لدخولة الغير متعمد للحدود التونسية بسبب قرب الحدود من قاعدة الوطية وبسبب قرب نفاذ كمية الوقود هبط بالطائرة اضطراريا علي الطريق قبل مدينة مدنين علي الطريق العام في الشقيقة تونس وهبط بسلام ولم تصاب الطائرة بأي أضرار كذلك لم يسبب اي مشكلة علي الطريق

العام .