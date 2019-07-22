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إدارة مطار معيتيقة: توقف الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه للقصف بقذائف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

إدارة مطار معيتيقة، تعلن عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، منذ قليل «توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة تعرض المطار للقصف بقذائف».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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