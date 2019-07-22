ليبيا_الآن| وزير “اقتصاد المؤقتة” أسعار الأضاحي تتأثر بالضريبة المفروضة على س…

#ليبيا_الآن| وزير “اقتصاد المؤقتة” أسعار الأضاحي تتأثر بالضريبة المفروضة على سعر الصرف

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قال وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، إن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183%، أثرت سلباً على أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدى لارتفاعها، لافتا إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة.

وأشار عصر إلى أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع الحكومة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين، وفق تصريحات لموقع «صدى».