ليبيا_الآن| أكثر من 17000 رأس غنم يصل ميناء طبرق . . . أكدت مصادر في مدينة طبر…

#ليبيا_الآن| أكثر من 17000 رأس غنم يصل ميناء طبرق

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أكدت مصادر في مدينة طبرق وصول باخرة شحن المواشي “كوالتي” اليوم الثلاثاء إلى ميناء المدينة حاملة على متنها 17 ألف و350 رأس غنم إسباني.

وأشار إلى وجود توقعات بوصول باخرة أخرى الأسبوع القادم مُحملة بـ 12 ألف رأس غنم روماني.

وفي حديث مع أحد تجار الأغنام في المدينة، قال إن متوسط سعر رأس الغنم خلال فترة العيد لهذا العام سيبلغ 600 دينار، حسب قوله.

وكان ميناء طرابلس قد استقبل اليوم الثلاثاء، السفينة “فريدوم” على الرصيف رقم 14 وعلى متنها 9 آلاف و678 رأسا من الأغنام المُستوردة.

وتأتي شحنات الأغنام هذه في إطار استعدادات التُجار لاستقبال عيد الأضحى، في ظل رواج الأغنام المُستوردة بسبب ارتفاع أسعار الأغنام المحلية.