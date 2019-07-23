صور | اللواء أحمد سالم واللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة يتابعان اليوم العمل من غرفة العمليات الخاصة بـ #طرابلس . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أكثر من 17000 رأس غنم يصل ميناء طبرق . . . أكدت مصادر في مدينة طبر…
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة الان
القوات المسلحة تشن هجوما واسعا وتنجح في التقدم إلى نقاط جديدة بطرابلس
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
طيران مُسيّر تابع للوفاق يقصف منزلا في منطقة سيدي السايح وسقوط ضحايا مدنيين -صورة
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
قنونو: قطعنا خطوط إمداد مسلحي حفتر جنوب طرابلس
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك