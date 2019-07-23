عاجل

صور | اللواء أحمد سالم واللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية …

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اللواء أحمد سالم واللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة يتابعان اليوم العمل من غرفة العمليات الخاصة بـ #طرابلس . #ليبيا #المرصد


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك