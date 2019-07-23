ليبيا_الآن| سائقو شاحنات النقل بمصفاة الزاوية يُعلّقون عملهم . . . أفاد مصدر م…

#ليبيا_الآن| سائقو شاحنات النقل بمصفاة الزاوية يُعلّقون عملهم

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أفاد مصدر مطلع اليوم بأن سائقي شاحنات نقل الوقود علقوا أعمالهم بنقل الوقود للمنطقة الغربية بسبب سوء الأوضاع الأمنية والضغوط التي تمارس عليهم من بعض المسلحين في الطريق الرابط بين مصفاة الزاوية والمدن الجبلية.

ويأتي هذا التصعيد وسط محاولات من شركة البريقة باستمرار تدفق الوقود إلى المنطقة، وتعد عملية تعليق عمل سائقي الشاحنات هي الثانية خلال الشهر الجاري.

وأضاف ذات المصدر أن مدير مديرية أمن الزاوية عقد اجتماعا موسعا اليوم مع شركات نقل الوقود وعمداء البلديات التي تمر منها شاحنات نقل المحروقات وذلك لتعزيز الخطة الأمنية لضمان تدفق الوقود لمناطق غرب ليبيا في محاولة لإعادة حركة العمل لطبيعتها خلال الساعات القليلة المُقبلة.