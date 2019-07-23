ليبيا_الآن| رفع الحظر عن 9 محطات وقود . . قرر النائب العام رفع الحظر عن 9 محطا…

#ليبيا_الآن| رفع الحظر عن 9 محطات وقود

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قرر النائب العام رفع الحظر عن 9 محطات وقود وأصحابها في المنطقة الغربية، بعد ثبوت عدم تورطها في عمليات التهريب.

وشمل قرار رفع الحظر محطة الكرودي في الزنتان، ومحطتي الرويصة وأبو غيلان في غريان، ومحطة الرجبان، ومحطة الديار الدولية في زوارة، ومحطة الزهور في رقدالين، ومحطة ككلة، ومحطة أنباء كليش في الأصابعة، ومحطة بدر الصيعان في بدر.

وطلب مكتب النائب العام في كتاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإعادة التعامل مع المحطات المذكورة وأصحابها بحال عدم وجود موانع فنية أو قانونية.