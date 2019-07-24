اشتباكات عنيفة بمحور صلاح الدين والجيش يدخل مقر الجوازات وتراجع لقوات الوفاق

قالت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني دخلت مقر جوزات صلاح الدين وسط أنباء عن تراجع قوات الوفاق مع اشتداد المعارك بالمنطقة مخلفةً ورائها العدة والعتاد بداخل مقر الجوزات.

وتشهد العاصمة طرابلس تصعيدا عسكريا كبيرا من قبل قوات الجيش الوطني، بهدف السيطرة على طرابلس والدخول إلى وسط العاصمة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.