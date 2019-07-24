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مصادر توضح بشأن القوة العسكرية الضخمة التي وصلت إلى مزدة وطبيعة مهمتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر مطلعة أن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت لمدينة مزدة ، وتقدر بحوالي 150 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة للجيش الوطني من الضفادع البشرية وال 210 وال 106 مع قوة اخرى تابعة للامن العام.

وقالت المصادر أن التعزيزات انتشرت في مدنية مزدة وفي انتظار بقية القوة الاخرى لتنفيذ المهمة المكلفة بها، ورجحت المصادر أن تكون مهمتها على الارجح اقتحام غريان.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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