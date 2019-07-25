انفجارات قوية تسمع بمنطقة مشروع الهضبة وضرب بالاسلحة الثقيلة بطريق المطار

قالت مصادر محلية ان اصوات انفجارات مدوية تسمع بمنطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن اصوات مدفعية ثقيلة لا تزال تسمع من حين إلى آخر اتجاه طـريق المطار .

وتشهد العاصمة طرابلس تصعيدا عسكريا كبيرا من قبل قوات الجيش الوطني، بهدف السيطرة على طرابلس والدخول إلى وسط العاصمة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.