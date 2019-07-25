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انفجارات قوية تسمع بمنطقة مشروع الهضبة وضرب بالاسلحة الثقيلة بطريق المطار

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر محلية ان اصوات انفجارات مدوية تسمع بمنطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن اصوات مدفعية ثقيلة لا تزال تسمع من حين إلى آخر اتجاه طـريق المطار .

وتشهد العاصمة طرابلس تصعيدا عسكريا كبيرا من قبل قوات الجيش الوطني، بهدف السيطرة على طرابلس والدخول إلى وسط العاصمة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بعد خطاب المشير خليفة حفتر دقت ساعة الثورى فى طريق المطار تعلن زحف الجيش الوطنى لميدان الشهداء وامام المليشيات البحر يشربوا منه او يغرقوا ومن خلفهم نيران الجيش تحرقهم اين المفر اما السراق والمشرى هربوا لتونس للاحتماء بالسفيه الامريكى ونسى ان المتغطى بالامريكان عريان وايضا اردوغان نفسه لم يعد لديه سوى ورقة توت لو سقطت لظهرت عورته وعرف الناس انه مزور لهذا تركبه امينة وتسحبه فى كل مكان وعبنت زوج ابنتها وزيرا للمالية لتصبح فى يد امينة

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