مجلس النواب: اشخاص من طرابلس اختلسوا أموالا من حساب البرلمان

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب أشرف الدوس بأن هناك اشخاص يدعون انهم يمثلون ديوان المجلس في مدينة طرابلس استولوا على حساب المجلس بالمدينة وذلك بنقل المبالغ الموجودة به.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن الدوس قوله أن الأشخاص الذين يدعون انهم يمثلون ديوان المجلس في مدينة طرابلس قاموا بتوجيه خطاب إلى إدارة المصرف بتغيير التوقيعات المعتمدة لديهم للمخولين بالصرف، مما يشكل قانونا جرائم تزوير واستلاء على المال العام المعاقب عنها بقانون العقوبات الليبي.

وتابع الدوس بأن ديوان مجلس النواب أعد كتاب ممهوراً بتوقيع رئيس الديوان موجهاً إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين وكذلك ارجاع هذه المبالغ إلى حساب مجلس النواب، لافتاً إلى تعهد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالقيام بدوره.

وأضاف الدوس أن الإدارة القانونية وجهت خطاباً إلى إدارة قضايا الحكومة بضرورة توجيه إخطار على يد محضر إلى كل من يقوم بهذه التصرفات المخالفة للقانون وتحميله المسؤولية بإهدار المال العام.

وأوضح مجلس النواب أن الإدارة القانونية توجهت إلى كافة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب للقيام بدورها تجاه هؤلاء الأشخاص موضحة أن هذه التحقيقات قد تطال وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بما قد تخصصه من أموال لهؤلاء المعتدين الذين يدعون تمثيلهم لديوان مجلس النواب.

وأوضح الدوس أن ديوان المجلس وإدارته القانونية يخلون مسؤوليتهم الكاملة عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى اهدار المال العام مشيرا إلى أن القانون رقم (4) لسنة 2014 وتحديداً المواد (202) وما بعدها وصفت ديوان مجلس النواب بالأمانة العامة ودوره تقديم الدعم الفني واللوجستي لأعضاء مجلس النواب للقيام بمهامهم المنوطة حسب القانون.

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