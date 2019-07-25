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تعرف على منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني التي أسقطت طائرة الوفاق في الجفرة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي والتي أسقطت الطائرة التابعة لقوات الوفاق بمدينة الجفرة مساء اليوم الخميس.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • صحة للابطال بمنظومة صواريخ قديمة استطاعوا اسقاط طاءرة حديثة مزودة بعدد من الكاميرات الحديثة والصواريخ الموجهة .. هكذا هي العزيمة ..والله ينصركم على ها المليشيات والمصريت المغرورين ..

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