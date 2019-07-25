تعرف على منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني التي أسقطت طائرة الوفاق في الجفرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي والتي أسقطت الطائرة التابعة لقوات الوفاق بمدينة الجفرة مساء اليوم الخميس.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي والتي أسقطت الطائرة التابعة لقوات الوفاق بمدينة الجفرة مساء اليوم الخميس.
صحة للابطال بمنظومة صواريخ قديمة استطاعوا اسقاط طاءرة حديثة مزودة بعدد من الكاميرات الحديثة والصواريخ الموجهة .. هكذا هي العزيمة ..والله ينصركم على ها المليشيات والمصريت المغرورين ..
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