تعرف على منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني التي أسقطت طائرة الوفاق في الجفرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي والتي أسقطت الطائرة التابعة لقوات الوفاق بمدينة الجفرة مساء اليوم الخميس.