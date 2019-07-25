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ارتال عسكرية ضخمة تصل منطقة النوفلية شرق مدينة ‎سرت

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر عسكرية أن جحافل تابعة للقوات المسلحة دخلت ضمن دعم جديد إلى منطقة النوفلية شرق مدينة ‎سرت.

ولم توضح المصادر الهدف من هذه التعزيزات العسكرية غير أن مصادر لمحت إلى قيام الجيش الوطني بشن هجوم واسع على عدد من المدن بنفس الوقت.

وتشهد العاصمة طرابلس تصعيدا عسكريا كبيرا من قبل قوات الجيش الوطني، بهدف السيطرة على طرابلس والدخول إلى وسط العاصمة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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