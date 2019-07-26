بلاغ من #تاورغاء للنائب العام برائحة “المجاري والترامادول وجنات “ . #ليبيا #ال

Report from #tawergha to the attorney general with the smell of “Sewer and tramadol cheeks”. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Report from #tawergha to the attorney general with the smell of “Sewer and tramadol cheeks”. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
نتيجة تواجد مليشيات البقرة ومفتى الارهاب الصادق الغريانى الذى يحرم الحج ويعيش وسط بيوت الداعرة وبالتالى فان اتباعه يحللون الترامدول حتى يمكنهم تطبيق فتاويه المضللة وخزعبلاته من تركيا قناة التناطح الخرفانية المتنطعة والتى تصب هذه المجارى فى تاجوراء فكيف يسكت على هذا ابناء تاجوراء ابناء ابوقرين الهباشى وابناء المبرك الربيعى ولا انسى الزردة على احد جبال تاجوراء يوم اكلنا الخرفان هناك وان كان افضل رحلة لى مع زملائى فى طرابلس كانت فى ترهونة واحة عين الشرشارة مع اكل لحم الخرفان المشوى فى حفرة الارض مع الاكل فى ظل اشجار الواحة الجميلة
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