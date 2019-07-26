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بلاغ من #تاورغاء للنائب العام برائحة “المجاري والترامادول وجنات “ . #ليبيا #ال

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلاغ من #تاورغاء للنائب العام برائحة “المجاري والترامادول وجنات “ . #ليبيا #المرصد

Report from #tawergha to the attorney general with the smell of “Sewer and tramadol cheeks”. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • نتيجة تواجد مليشيات البقرة ومفتى الارهاب الصادق الغريانى الذى يحرم الحج ويعيش وسط بيوت الداعرة وبالتالى فان اتباعه يحللون الترامدول حتى يمكنهم تطبيق فتاويه المضللة وخزعبلاته من تركيا قناة التناطح الخرفانية المتنطعة والتى تصب هذه المجارى فى تاجوراء فكيف يسكت على هذا ابناء تاجوراء ابناء ابوقرين الهباشى وابناء المبرك الربيعى ولا انسى الزردة على احد جبال تاجوراء يوم اكلنا الخرفان هناك وان كان افضل رحلة لى مع زملائى فى طرابلس كانت فى ترهونة واحة عين الشرشارة مع اكل لحم الخرفان المشوى فى حفرة الارض مع الاكل فى ظل اشجار الواحة الجميلة

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