ليبيا_الآن| موجة حر تقترب من ليبيا قادمة من الجزائر . . . تشهد أغلب مناطق ا…

#ليبيا_الآن| موجة حر تقترب من ليبيا قادمة من الجزائر

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تشهد أغلب مناطق البلاد طقسا مُستقراً، الجمعة، وذلك نتيجة تأثرها بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار درجات الحرارة، خاصة على المناطق الساحلية.

وبحسب ما ورد في النشرة الدورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة العظمى التي من المُتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية ستتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة مئوية، ورطوبة عالية نسبياً.

ومن المُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بمناطق الجنوب والوسط والدواخل ما بين 35 إلى 41 درجة مئوية، ما يُشير إلى أنها ستشهد طقساً حاراً مُقارنة مع المناطق الساحلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق غرب البلاد على موعد مع امتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، سيبدأ تأثيره من يومي السبت والأحد، وسيعمل على رفع درجات الحرارة، ومُتوقع أن تتجاوز 42 درجة مئوية.