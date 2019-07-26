ليبيا_الآن| قاعدة الجفرة تتعرض لقصف جوي مُكثف . . . ذكرت مصادر أن قاعدة الج…

#ليبيا_الآن| قاعدة الجفرة تتعرض لقصف جوي مُكثف

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ذكرت مصادر أن قاعدة الجفرة الجوية، تعرضت لقصف مكثف فجر اليوم وسمعت أصوات القصف الجوي في مدينة هون وودان بالمنطقة.

المصادر أوضحت أن الجفرة شهدت خمس انفجارات قوية، بدءا من الثالثة والنصف صباحا وحتى الرابعة بواقع انفجار كل نصف ساعة، وأشارت ذات المصادر في سياق حديثها إلى أنه من المُتوقع أن تكون الانفجارات دليلا على استهداف مخزنا للذخيرة.

من جهته أكد آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابع للوفاق استهداف قواتهم للقاعدة وتدمير حظيرة الطائرات المسيرة إلى جانب طائرة شحن يوشن 76 ومنظومات الدفاع الجوي بالقاعدة.