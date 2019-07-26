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بليحق يوضح سبب زيارة بعض النواب إلى عدد من دول العالم‎ (خاص)

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المتحدث الرسمى لمجلس النواب ” عبد الله بليحق ” أن مجلس النواب شكل هذه الفترة وفود على رأسها رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ” النائب يوسف العقوري ” رفقة وفود أخري لتسافر لعدد من دول العام ومنها الدول الكبرى .
بليحق أوضح فى تصريح خاص لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن سبب هذه الزيارات لإيضاح الصورة كاملة للعالم عن مايقوم به الجيش الوطنى ضد الإرهاب و التطرف.
وكان وفد من مجلس النواب الليبي وصل يوم أمس واشنطن لعقد لقاءات مختلفة مع مجلس الشيوخ الامريكي وضم الاجتماع اعضاء من مجلس النواب ووزارة الخارجية بالحكومه المؤقته وأعضاء من لجنه الطاقة و الامن القومي بالبرلمان الليبي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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