ليبيا_الآن| اشتباكات في وادي الربيع ومحيط الخلة . . . احتدمت المواجهات اليو…

#ليبيا_الآن| اشتباكات في وادي الربيع ومحيط الخلة

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احتدمت المواجهات اليوم في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان، وذلك في مشهد يومي صار معتاداً للجميع دون ورود معلومات عن أي تقدمات من كلا الطرفين.

وفي مشهد الاشتباكات اليومية حين يهدأ محور يشتعل محور آخر، واليوم كان نصيب النار أن تلتهم محاور وادي الربيع، حيث سمع شهود عيان أصوات دكّ المدفعية الثقيلة مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعد ساعات من اشتعال القتال في محور الرملة القريب من مطار طرابلس .

وتواردت أخبار أخرى عن اشتباكات في خلة الفرجان، سُمع صداها في مشروع الهضبة دون حديث عن سقوط قتلى أو جرحى، مع استمرار حالات النزوح من مناطق الاشتباك، وتحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تهتم بالشأن الليبي وتتابع تطوراته عن كثب .