تصاعد الدخان من الكلية الجوية #مصراتة عقب ضربات جوية إستهدفتها قبل قليل هي الأ

Smoke escalated from air college #misurata following air strikes that were the first since 2015 #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Smoke escalated from air college #misurata following air strikes that were the first since 2015 #Libya #Observatory
Translated from Arabic
احلى مفاجأة سارة اثلجت صدور الملايين ضد هؤلاء الملاعين الذين لم يتقوا شر الحليم اذا غضب وهو قادر على تدمير مطار مصراطة ومينائها وكل مكان يستخدم لدعم الارهاب وضرب اوكاره ولا ملاز امن من الان للخوان المجرمين وستتحوا مصراطة الى جحيم لا يطاق
وينك ياقنونو البامبرز الذى تلبسه لن يمنع تسرب البلل لسرواك النونو مثل فطوطة المهم الرسالة وصلتك طيران بجد يجعل الكلية الجوية ملوخية والخرفان فى خبر كان وهذه هى البداية فقط والقادم اشد يمسح مصراطة من الخريطة اهرب ياقنونو الى اى ملجأ فى تركيا اذهب الى امينة زوجة اردوغان تشغلك عندها بهلوان امان ربى امان قنونو فهلوان امسك فلد تمام افندم
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