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تصاعد الدخان من الكلية الجوية #مصراتة عقب ضربات جوية إستهدفتها قبل قليل هي الأ

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تصاعد الدخان من الكلية الجوية #مصراتة عقب ضربات جوية إستهدفتها قبل قليل هي الأولى منذ سنة 2015 . #ليبيا #المرصد

Smoke escalated from air college #misurata following air strikes that were the first since 2015 #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • احلى مفاجأة سارة اثلجت صدور الملايين ضد هؤلاء الملاعين الذين لم يتقوا شر الحليم اذا غضب وهو قادر على تدمير مطار مصراطة ومينائها وكل مكان يستخدم لدعم الارهاب وضرب اوكاره ولا ملاز امن من الان للخوان المجرمين وستتحوا مصراطة الى جحيم لا يطاق

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  • وينك ياقنونو البامبرز الذى تلبسه لن يمنع تسرب البلل لسرواك النونو مثل فطوطة المهم الرسالة وصلتك طيران بجد يجعل الكلية الجوية ملوخية والخرفان فى خبر كان وهذه هى البداية فقط والقادم اشد يمسح مصراطة من الخريطة اهرب ياقنونو الى اى ملجأ فى تركيا اذهب الى امينة زوجة اردوغان تشغلك عندها بهلوان امان ربى امان قنونو فهلوان امسك فلد تمام افندم

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