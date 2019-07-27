اخبار ليبيا الان عاجل

عاجل | مقتل مجيد الشنوكة امر كتيبة 80 مشاة التابعة للوفاق

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مقتل مجيد الشنًوكة ،احد ابرز قادة المليشيات في طرابلس امر كتيبة 80 مشاة او كتيبة الموت من اجل ليبيا التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة . وقتل في محور عين زارة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك