عاجل | مقتل مجيد الشنوكة امر كتيبة 80 مشاة التابعة للوفاق

مقتل مجيد الشنًوكة ،احد ابرز قادة المليشيات في طرابلس امر كتيبة 80 مشاة او كتيبة الموت من اجل ليبيا التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة . وقتل في محور عين زارة.