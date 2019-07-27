ليبيا_الآن| الدينار يستقر أمام العملات الأجنبية . . . استقرت أسعار صرف الدو…

#ليبيا_الآن| الدينار يستقر أمام العملات الأجنبية

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استقرت أسعار صرف الدولار واليورو والذهب اليوم السبت في السوق السوداء بمدينتي طرابلس و زليتن.

ومع عودة التداولات اليوم في السوق بعد عطلة الأسبوع تم تداول الدولار عند 4.56 دنانير ليحافظ على مستوياته عند إغلاق آخر الأسبوع الماضي، أما اليورو فقد حافظ هو الآخر على مستوياته عند 5.040 دنانير، حالة الاستقرار شملت أيضا الذهب كسر عيار 18 وتم بيع الغرام 154 دينارا.

حالة الاستقرار في السوق السوداء شملت أيضا قيمة الليرة التركية أمام الدينار وظلت مستقرة عند مستويات ثمانين قرشا لكل ليرة.

وعند حلول الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت تداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بدينار وثمانية وخمسين (1.85) قرشا، أما الجنيه المصري فسجل هو الآخر استقرارا على الحدود الليبية المصرية وتم تداوله عند ستة وعشرين (0.26) قرشا.