#ليبيا_الآن| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على بعض المناطق في ليبيا

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ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن اليوم الأحد سيشهد نهاية موجة الحر بمناطق الساحل من العاصمة إلى راس اجدير، بالتزامن مع وصول الرياح الشمالية.

وأشارت الجمعية عبر صفحتها على الفيسبوك، إن مناطق الجبل الغربي، وباطنه والمناطق الممتدة من مدينة الخمس إلى مدينة مصراتة وبوقرين وبني وليد، ستبقى فيها درجات الحرارة مرتفعة.

ورجّحت إن الحرارة المتوقّعة مطلع هذا الأسبوع، ستكون بأواخر الثلاثينات مئوية بمناطق الساحل الغربي، وتصل أو تتجاوز 40° بسهل الجفارة ومرتفعات الجبل الغربي.