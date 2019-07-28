المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: طلعات جوية لسلاحنا الجوي وضرب عدد من الاهداف من بينها القاعدة الجوية بمصراته

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تنفيذ طلعات جوية لسلاحنا الجوي وضرب عدد من الاهداف من بينها القاعدة الجوية بمصراته.
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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