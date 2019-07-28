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المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: طلعات جوية لسلاحنا الجوي وضرب عدد من الاهداف من بينها القاعدة الجوية بمصراته

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تنفيذ طلعات جوية لسلاحنا الجوي وضرب عدد من الاهداف من بينها القاعدة الجوية بمصراته.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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