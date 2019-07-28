ليبيا_الآن| مقتل أربعة أطباء في قصف جوي بطريق المطار . . . تعرّض المستشفى ا…

#ليبيا_الآن| مقتل أربعة أطباء في قصف جوي بطريق المطار

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تعرّض المستشفى الميداني الزواية المقام في طريق المطار، إلى قصف جوي، نتج عنه وفاة أربعة أطباء من طاقم المستشفى، وإصابة ثمانية أشخاص آخرين من الطاقم الطبي.

واستنكر مركز الطب الميداني والدعم، الهجوم على المستشفى الميداني، والأطقم الطبية، منوّهًا على أن العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات والأطقم الطبية، ليسوا أهدافًا عسكرية، لا طرفًا في النزاعات المسلحة.

ونشر المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، مالك مرسيط، أسماء الأطباء الذين قُتلوا نتجية القصف الجوي، وهُم فتحي بالقايد وأونس نصرات وإبراهيم بن صالح والمسعف محمد صلاح.