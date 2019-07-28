وين_الحب_وداك ؟ شاركونا مع مها #ساعة_عالهوا بـ #شي_سوشال ما اكثر نوع من المخل…

#وين_الحب_وداك ؟
شاركونا مع مها #ساعة_عالهوا بـ #شي_سوشال
ما اكثر نوع من المخلفات البلاستيكية يزعجك؟ وهل تقوم بخطوات لإعاد التدوير؟
#هوواي تطلق رسمياً هاتف بتقنية #5G
ما نوع جوالك؟ هل ممكن أن تشتري موبايل من هوواي؟
اتصلوا فينا: 0097144277816
#راديو_الآن
#وين_الحب_وداك ؟
Share with us with her #hours #hours
What kind of plastic waste is bothering you? And do you make steps to recycle?
#Hoo is officially launching a #5 G phone
What kind of phone? Is it possible to buy a mobile from hoo-E?
Call us: 0097144277816
#راديو_الآن
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