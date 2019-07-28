ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا الأحد . . . نشرت وكالة الأنباء الليبية مُلخصاً…

#ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا الأحد

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نشرت وكالة الأنباء الليبية مُلخصاً لتوقعات الطقس في أغلب مناطق ليبيا، الأحد، بيّن أنها ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية. وجاءت تفاصيل مُلخص النشرة الجوية كالتالي:

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33 -38) درجة مئوية بينما تتراوح على الدواخل (41 – 45) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 36) درجة مئوية أما على الدواخل (39) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 46) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 42) درجة مئوية.